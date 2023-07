LIVE. Nog geen Wagnermilitairen verschenen bij opgezet kamp in Wit-Rusland - “Niet aan de NAVO” om te beslissen over levering clustermunitie aan Oekraïne

Het Oekraïense tegenoffensief gaat “niet snel, maar we vorderen”, dat zei Volodymyr Zelensky donderdagavond tijdens een toespraak in Tsjechië. De Oekraïense president is op bezoek bij NAVO-bondgenoten om steun te verkrijgen voor een eventueel lidmaatschap van zijn land. Vandaag zou een bezoek aan NAVO-lid Turkije op het programma staan. Volgens NBC News voeren de VS en Rusland al maanden geheime vredesgesprekken, maar het Witte Huis zegt daartoe geen opdracht te hebben gegeven. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.