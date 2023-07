LIVE. “Nieuwe luchtaanval op Kiev” - Internationaal Atoomagentschap ziet mijnen liggen op terrein van kerncentrale Zaporizja

Oekraïne heeft maandag de droneaanval op Moskou tijdens de nacht van zondag op maandag opgeëist. Het ging om een speciale operatie van de militaire inlichtingendienst. Bij een Russische aanval in de oblast Donetsk in het oosten van Oekraïne is een tienjarige jongen omgekomen als gevolg van de clustermunitie die daarbij werd gebruikt. En de Russische president Poetin heeft zijn handtekening gezet onder een wet over de nieuwe leeftijdsgrens voor reservisten. Die zal de maximumleeftijd voor alle rangen met vijf jaar omhoogtrekken. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.