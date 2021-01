LIVE. Nieuwe ‘Braziliaanse’ variant van het coronavirus duikt op in Japan

Facebook zegt alle inhoud met vermelding ‘Stop the Steal’ te zullen verwijde­ren

11 januari Facebook heeft gemeld dat alle content met de slogan ‘Stop te Steal’ zal verwijderd worden. De uitdrukking is populair onder aanhangers van Trump die de verkiezingsuitslag niet erkennen. De techgigant zegt dat dit een onderdeel is van een reeks noodmaatregelen om desinformatie en het aanzetten tot geweld op het platform te stoppen in aanloop naar de inauguratie van Joe Biden.