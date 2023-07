LIVE. Negen gewonden bij Russische aanvallen op Mykolajiv - Odesa voor derde nacht op rij onder vuur

Negen mensen zijn deze ochtend vroeg gewond geraakt bij Russische aanvallen in Mykolajiv, een havenstad in het zuiden van Oekraïne. Dat melden lokale autoriteiten. Ook de zuidelijke Oekraïense regio Odesa is voor de derde nacht op rij onder vuur komen te liggen. Volgens lokale media waren er afgelopen nacht opnieuw explosies in de buurt van de haven van Odesa. De luchtverdediging is geactiveerd. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.