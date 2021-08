LIVE. Nederlands vliegtuig met Belgen aan boord geland op Schiphol - Biden: “We blijven tot we alle Amerikaanse burgers hebben kunnen weghalen”

Opnieuw recordaan­tal besmettin­gen in Australi­sche deelstaat New South Wales

18 augustus Ondanks de harde lockdown die nu al weken van kracht is in onder andere Sydney is er in de Australische deelstaat New South Wales (NSW) vandaag opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Staatspremier Gladys Berejiklian verklaarde dat er op 24 uur tijd 633 extra gevallen werden opgetekend. Ook werden er drie nieuwe Covid-19-overlijdens genoteerd.