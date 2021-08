LIVE. Nederlands vliegtuig met 16 Belgen onderweg van Kaboel naar Tblisi - Ongeveer 5.000 mensen geëvacueerd in 24 uur

INTERVIEW. Professor Jonathan Holslag: “Onze westerse vrijheden zullen nog meer onder druk komen te staan vanuit andere ideolo­gieën”

17 augustus Nu de taliban het opnieuw voor het zeggen hebben in Afghanistan en de Amerikanen de regio in allerijl verlaten, ziet professor Internationale Politiek Jonathan Holslag (VUB) de internationale machtsverhoudingen verder verschuiven. Wég van Europa, naar ideologieën die vijandig staan tegenover onze westerse waarden en vrijheden. “Europa zal de komende twintig jaar de rekening gepresenteerd krijgen”, klinkt het. “En dat hebben we voor een groot deel zelf in de hand gewerkt.”