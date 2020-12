LIVE: Nederlands gezin mag met kerst drie gasten ontvangen: “Extra stappen leken reëel, maar het gaat echt niet goed”

Energie Hoeveel rendement leveren zonnepane­len op donkere dagen

3 december Dat zonnepanelen in de lente en zomer het hoogste rendement bieden, zal niemand echt verrassen. Maar ook in het najaar haalt u meer stroomproductie uit zonne-energie dan u misschien vermoedt. Mijnenergie.be vergelijkt het rendement van zonnepanelen per seizoen.