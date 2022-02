LIVE. NAVO ziet meer Russische troepen, en meer troepen onderweg - Russische EU-ambassadeur: “Oorlogen in Europa beginnen zelden op woensdag”

Na dodelijk champagne­feest in Duits restaurant speurt politie naar mysterieu­ze drugssmokkelaar(s)

De dood van een 52-jarige man na het drinken van champagne in een restaurant in Zuid-Duitsland, roept vele vragen op. In de fles werd een aanzienlijke concentratie ecstasy aangetroffen. Het gerecht sluit een gerichte aanval uit. Speurders gaan ervan uit dat een drugsdealer een fout heeft gemaakt.

15 februari