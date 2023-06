LIVE. NAVO-chef: “Nucleaire retoriek van Rusland is roekeloos” - Wit-Rusland schiet Oekraïense drone boven eigen grondgebied neer

UPDATEWit-Russische grenswachten hebben boven de regio Gomel, die grenst aan buurland Oekraïne, een Oekraïense drone neergeschoten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichten van het Russische staatspersbureau TASS. Ondertussen roept de Oekraïense president Zelensky op om Russische raketproductie een halt toe te roepen. En zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg dat de “nucleaire retoriek van Rusland roekeloos en gevaarlijk” is. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.