LIVE. Nationaal Crisiscentrum: “2020 een van dodelijkste jaren sinds Spaanse griep in 1918" - Wallonië verlengt avondklok tot midden februari

Bijna 10 jaar cel voor Nederland­se moeder die dochtertje (8) van flat gooide

11 januari De Nederlandse Hélène J. is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar en 9 maanden voor doodslag op haar dochter Sharleyne (8). Volgens het hof in Leeuwarden (Friesland) kan het niet anders dan dat J. Sharleyne naar beneden heeft gegooid, of door toedoen van J. is gevallen. Voor een vooropgezet plan het kind te doden - en daarmee moord - zien de rechters geen bewijs.