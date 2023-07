LIVE. Nahels oma roept op tot sereniteit: “We willen niet dat ze de boel op stelten zetten”

Choqueren­de beelden tonen hoe twee agenten in burger toegeta­keld worden door relschop­pers in Marseille

In verschillende Franse steden was het afgelopen nacht opnieuw onrustig door protesten na de dood van Nahel, de 17-jarige jongen die dinsdag werd doodgeschoten door een agent. In Marseille raakten twee politieagenten buiten dienst ernstig gewond nadat relschoppers hen herkenden na een avondje uit. Op choquerende beelden is te zien hoe een van hen bewusteloos op de grond ligt nadat hij werd toegetakeld door de relschoppers.