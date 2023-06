LIVE. ‘Muitende’ Wagnerbaas zegt dat zijn troepen Rusland zijn binnengetrokken - Ontploffingen in Kiev



Vannacht lijkt de spanning tussen Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin en het Kremlin het kookpunt te hebben bereikt: na een vermeende Russische aanval op kampen van zijn huurlingenleger, trekt Prigozjin naar Moskou en beweert dat zijn troepen de grens zijn overgestoken. Dat kon nog niet worden geverifieerd, maar in het zuiden van Rusland en in Moskou hebben de autoriteiten de beveiliging versterkt. Ze beschuldigen de Wagnerbaas van het oproepen tot een burgeroorlog. Ondertussen werden verschillende steden in Oekraïne met raketten bestookt. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.