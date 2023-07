LIVE. Moskou: schepen die Oekraïense havens bezoeken voortaan gezien als vervoerders militaire vracht

Niinistö had kort daarna al laten doorschemeren dat Finland als vergelding het Russische consulaat-generaal in Turku zou sluiten.

Finland zette in juni negen medewerkers van de Russische ambassade in Helsinki het land uit op beschuldiging van activiteiten voor inlichtingendiensten. Rusland kondigde vervolgens op 6 juli aan dat het negen Finse diplomaten zou uitwijzen en het Finse consulaat-generaal in Sint-Petersburg op 1 oktober zou sluiten.

De Russische ambassadeur in Finland is al op de hoogte gesteld van de sluiting, zeiden ze.

De vergunning van het consulaat in de Zuid-Finse stad wordt per 1 oktober ingetrokken, maakten de Finse president Sauli Niinistö en de regering van premier Petteri Orpo woensdag in Helsinki bekend.

Het nieuwste NAVO-lid Finland heeft gereageerd op de beslissing van Rusland om het Finse consulaat-generaal in Sint-Petersburg te sluiten door het Russische consulaat in Turku te sluiten.

De baas van het Russische huurleger Wagner, Jevgeni Prigozjin (62), zou voor het eerst in het openbaar zijn gespot sinds zijn gewapende muiterij van vorige maand. Een video doet momenteel de ronde waarin te zien is hoe Prigozjin een bezoek brengt aan zijn huurlingen in Wit-Rusland. De beelden zijn niet onafhankelijk geverifieerd.

Britse geheime dienst vraagt Russen te spioneren voor Londen

Het hoofd van de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6 heeft woensdag een opvallende oproep gedaan: hij vraagt Russen die "geschokt" zijn over de invasie van hun land in Oekraïne om zich aan te sluiten bij zijn diensten in Londen.

In een toespraak in Praag zei Richard Moore, hoofd van MI6, dat "veel Russen in stilte ontsteld zijn bij het zien van hun strijdkrachten die Oekraïense steden bombarderen, onschuldige families uit hun huizen zetten en honderden kinderen ontvoeren".

"Terwijl ze getuige zijn van de valsheid, de onderlinge strijd en de pure incompetentie van hun leiders, staan veel Russen voor dezelfde dilemma's en worstelen ze met hun geweten als hun voorgangers in 1968." Toen greep Moskou in om de 'Praagse Lente' (toen het communistische Tsjecho-Slowakije een meer gematigde koers wilde varen, red.) de kop in te drukken.

"Ik nodig die Russen uit om te doen wat anderen de afgelopen 18 maanden al hebben gedaan en zich bij ons aan te sluiten", zei hij. "Onze deur staat altijd open", voegde hij eraan toe en hij verzekerde dat het rekruteren van spionnen "met discretie en professionaliteit" zou gebeuren.