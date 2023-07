LIVE. Moskou: “Krimbrug opnieuw toegankelijk voor verkeer” - Oekraïne: “Intense Russische aanvallen in het oosten van het land”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat ook zonder medewerking van Rusland de graandeal, die gisterenavond laat afliep, verlengd kan worden. Het verkeer op de Krimbrug is volgens de Russische autoriteiten in de nacht van maandag op dinsdag hervat, al kan slechts een van de twee rijstroken worden gebruikt. Intussen meldt Oekraïne dat het Russische leger in de buurt van de stad Koepjansk in de regio Charkiv is begonnen met een offensief om door de Oekraïense linies te breken. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.