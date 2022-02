LIVE. Moskou drijft spanning nog op: “Russische troepen moeten offensief uitbreiden” - Officiële website van Kremlin ligt plat

Showbits Vervolgsei­zoen 'De Bunker' na zeven jaar eindelijk te zien op Streamz: waarom duurde dat zo lang?

Na bijna zeven jaar is het tweede seizoen van ‘De Bunker’ er eindelijk. Dat seizoen was nochtans al jaren geleden opgenomen, maar verschijnt nu pas op het streamingkanaal Streamz. Inmiddels is zelfs een van de acteurs, Marc Van Eeghem, overleden. Waarom het nu precies zo lang wachten was op dat tweede seizoen vertelt Sven De Ridder, een van de hoofdrolspelers, zelf in een openhartig gesprek met Senne en Desna in een nieuwe Showbits-video.

9:58