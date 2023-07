LIVE. Moskou bombardeert haven op 200 meter van Roemeense grens

Het Oekraïense leger heeft afgelopen nacht een nieuwe Russische droneaanval op Kiev afgeslagen. Er is geen melding gemaakt van slachtoffers of vernielingen. Gisteren stuurde Moskou ook drones af op een havenstad in het zuiden van Oekraïne, op amper 200 meter van de Roemeense grens. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) laat intussen weten “enkele antipersoonsmijnen” gezien te hebben op het terrein van de Oekraïense kerncentrale van Zaporizja, die bezet wordt door Russische troepen. En Oekraïne heeft de droneaanval op Moskou tijdens de nacht van zondag op maandag opgeëist. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.