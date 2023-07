Oekraïne heeft afgelopen week 37 vierkante kilometer heroverd

Het Oekraïense tegenoffensief is er vorige week in geslaagd om 37 vierkante kilometer te heroveren op de Russen. Dat heeft de Oekraïense viceminister van Defensie Hanna Maljar maandag gemeld op berichtendienst Telegram. Het gaat om 28 vierkante kilometer in het zuiden in de richting van Melitopol en Berdjansk en 9 vierkante kilometer in het oosten in de omgeving van Bachmoet.

Tegelijkertijd gaf Maljar aan dat Rusland in het offensief ging in de omgeving van Lyman, Avdiivka en Marjinka. Ook zou Rusland eind vorig week een offensief gestart zijn tegen Svatove in de oblast Loehansk. De gevechten in het oosten omschrijft Maljar als "zwaar".