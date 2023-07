LIVE. Minstens 5 doden en 64 gewonden bij luchtaanval op geboortestad Zelensky - VK traint Oekraïense soldaten om Krim te heroveren “voor Kerstmis”

Litouwen deelt een grens van 680 kilometer met Wit-Rusland. Het autoritaire regime in Wit-Rusland is een nauwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

Wagner-huurlingen verplaatsten zich naar Wit-Rusland na een korte, mislukte opstand onder leiding van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Wit-Russische officieren verklaarden dat de huurlingen nu soldaten in Wit-Rusland zullen opleiden. Ze zouden hun ervaring kunnen doorgeven van de frontlijn in Oekraïne.

Nauseda zei dat het "te aanlokkelijk" zou kunnen blijken voor wie betrokken is bij de Wagner-huurlingen om hen in te zetten voor provocaties tegen Litouwen, Polen of Letland. Alledrie zijn EU- en NAVO-landen die een grens delen met Wit-Rusland. Nauseda voegde eraan toe dat er op dit moment wel geen aanwijzingen zijn van voorbereidingen daarvoor. Nauseda legde de verklaringen af tijdens een bezoek aan de grensovergang van het dorp Medininkai.

De Litouwse president Gitanas Nauseda heeft zijn ongerustheid geuit over de aanwezigheid van huurlingen van de Russische Wagner-militie in het naburige Wit-Rusland. Ze zijn een serieuze bedreiging voor de veiligheid van het land, zei Nauseda.

Litouwse president bezorgd over Wagner-troepen in Wit-Rusland

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei dat het "onvermijdelijk, vanzelfsprekend en volledig gerechtvaardigd is dat de oorlog naar Russisch territorium terugkeert" . Toch eist Kiev de verantwoordelijkheid voor aanvallen op doelen in het Russische binnenland niet op.

Rusland intensiveert aanvallen op Oekraïense militaire doelen, zei defensieminister Sergej Sjojgoe maandag. Volgens Sjojgoe is dat in reactie op Oekraïense aanvallen op door Rusland bezette gebieden. Het Kremlin noemde die aanvallen "daden van wanhoop".

In de stad Cherson kwam een medewerker van het gemeentepersoneel om bij Russisch artillerievuur, zegt het lokale militaire bestuur. Twee collega's raakten gewond. En in de namiddag kwam nog een man om door Russische schoten, een andere raakte gewond.

In Kryvy Rih, de geboortestad van president Volodymyr Zelensky, zijn bij een luchtaanval minstens vijf doden gevallen. Onder de slachtoffers zitten een tienjarig meisje en haar moeder. Er vielen ook 64 gewonden, maakte de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko bekend in een nieuwe balans. De lokale autoriteiten vermoeden dat er nog meer mensen onder het puin liggen.

In het Verenigd Koninkrijk trainen Oekraïense strijdkrachten om het schiereiland de Krim te heroveren , dat melden Britse media. De operatie om de Krim terug in te nemen omvat aanvallen vanaf zee, land en uit de lucht . Britse troepen zouden een Oekraïense elitecommando trainen om de Russische troepen lam te leggen en de Krim "voor Kerstmis te heroveren".

Ook in de regio Rostov berichtte gouverneur Vasili Golubev over vernielingen in Daraganovka na een incident met een drone. Een woning en een auto raakten beschadigd, aldus Golubev.

In de Russische regio's die aan Oekraïne grenzen, hebben de autoriteiten melding gemaakt van nieuwe droneaanvallen en schade. Gewonden zouden er niet zijn. De Oekraïense strijdkrachten zouden in de nacht van zondag op maandag een aanslag hebben gepleegd op een politiecommissariaat in Trubtsjevsk, verklaarde de gouverneur van de regio Brjansk, Alexander Bogomas. Daarbij zouden het dak en de ramen van het gebouw schade hebben opgelopen.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschreef zondag als "een goede dag, een krachtige dag" aan het front, met name in de omgeving van Bachmoet, waar Oekraïense troepen terrein heroveren op de Russische troepen, die de stad in mei innamen.

Een hooggeplaatste Oekraïense functionaris heeft zondag zware gevechten in het noordoosten van het land gemeld, waarbij de Oekraïense troepen winst boekten in sommige gebieden.

Oekraïne start gesprekken met VS over veiligheidsgaranties

Oekraïne gaat deze week in overleg met de Verenigde Staten over het afgeven van veiligheidsgaranties aan Kiev, in afwachting van de voltooiing van het toetredingsproces tot de NAVO. Dit zei de stafchef van president Volodymyr Zelensky zondag. De bijeenkomst wordt volgens 'The Wall Street Journal' op 5 en 6 augustus in Jeddah in Saudi-Arabië gehouden.

Stafchef Andriy Yermak zei op de Telegram-berichtenapp ook dat functionarissen uit een aantal landen zich aan het voorbereiden zijn om elkaar in Saudi-Arabië te ontmoeten, om Zelensky's vredesplan te bespreken. Dit plan gaat uit van het vertrek van alle Russische troepen. Het voorziet ook in het herstel van de vooroorlogse grenzen van Oekraïne en de terugkeer van alle gevangenen en gedeporteerde kinderen.

Yermak zei niet wanneer de volgende bijeenkomst zou plaatsvinden, maar zei dat het plan in drie fasen zou worden besproken, in aanloop naar een bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders. De gesprekken met de VS over veiligheidsgaranties zijn een vervolg op toezeggingen die de Groep van 7 (G7) eerder deze maand op de NAVO-top in Litouwen heeft gedaan om veiligheidsgaranties op te stellen en te bieden.

"We beginnen (deze) week gesprekken met de Verenigde Staten", schreef Yermak verder op Telegram. "Veiligheidsgaranties voor Oekraïne zullen concrete langetermijnverplichtingen zijn die ervoor zorgen dat Oekraïne in staat is om de Russische agressie in de toekomst te verslaan en te beteugelen."