LIVE. Minister Caroline Gennez wil B-FAST-team naar Oekraïne sturen, Zelensky haalt uit naar afwezige internationale hulp na dambreuk

Poetin noemt vernieti­ging dam “barbaarse daad” - Oekraïne wijst naar Rusland en waarschuwt voor weggespoel­de mijnen en ziektes

In de zuidelijke Oekraïense regio Cherson, bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, is een grote dam ingestort. Russische en Oekraïense autoriteiten beschuldigen elkaar ervan de dam te hebben opgeblazen. Op satellietbeelden is de enorme schade goed te zien. Naast grote overstromingen, is er ook een impact voor de kerncentrale van Zaporizja. En uiteraard zijn er ook militaire en strategische consequenties. Herlees alle ontwikkelingen van woensdag 7 juni in dit liveblog.