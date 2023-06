LIVE. Minister Caroline Gennez wil B-FAST naar Oekraïne sturen, Zelensky haalt uit naar afwezige internationale hulp na dambreuk

Topadvi­seur Zelensky: “Volgende stap kan opblazen van kerncentra­le zijn, Poetin is tot alles in staat”

Rusland kan nu misschien wel de grootste kerncentrale van Europa opblazen. Daarvoor waarschuwt Oekraïne, nu de stuwdam in de bezette stad Nova Kachovka ingestort is. “De hele wereld zou zich zorgen moeten maken over de roekeloosheid van Moskou”, stelt Oleksiy Danilov in ‘The Times’. Hij is de belangrijkste veiligheidsadviseur van president Volodymyr Zelensky.