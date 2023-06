LIVE. Man valt kinderen aan met mes in speeltuin in Franse Annecy: vijf gewonden in levensgevaar, waaronder vier kinderen

Vermoedelijk gaat het om een Syrische asielzoeker, geboren in 1991, die niet bekend zou zijn bij de politie. Volgens de Franse krant ‘Le Figaro’ heet de dader Abdalmasih, dat heeft een bron dicht bij het onderzoek aan hen laten weten. Ook ‘BFM TV’ schrijft dat. De man zou in november 2022 asiel aangevraagd hebben in Frankrijk. Eind april 2023 zou hij een vluchtelingenstatus gekregen hebben in Zweden.

De kinderen zijn rond de drie jaar oud en zitten in de kleuterklas, aldus Franse media. In het park aan het Meer van Annecy waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig. Een getuige vertelde aan ‘France Bleu Pays de Savoie’ dat de kinderen “duidelijk zijn doelwit” waren. “Eerst dachten we allemaal dat het opgezet spel was, maar toen de mensen schreeuwden, realiseerden we ons dat het echt was. De man was in de war.”