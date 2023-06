LIVE. Man valt kinderen aan met mes in speeltuin in Franse Annecy, één van zwaargewonde slachtoffertjes heeft Nederlandse nationaliteit

In de Franse stad Annecy, in het oosten van het land, heeft een man donderdagochtend een mesaanval gepleegd in een speeltuin. Volgens de laatste cijfers raakten zes mensen, vier kinderen en twee volwassenen, zwaargewond. Eén kind zou de Nederlandse nationaliteit hebben. Dat schrijven verschillende Franse media. De dader, een Syrische asielzoeker, werd gearresteerd. De procureur oordeelt dat de mesaanval geen terreurdaad is. Volg alles op de voet bij HLN LIVE.

Dit weten we tot nu toe over de mesaanval in de Franse stad Annecy: • De dader heet Abdalmasih H., een Syrische asielzoeker geboren in 1991. Hij zou in 2022 asiel aangevraagd hebben in Frankrijk. De politie kon de dader ter plekke arresteren. • De mesaanval gebeurde deze ochtend rond 9.45 uur in een speeltuin vlak bij de Pont des Amours in de Franse stad Annecy. • Er vielen 6 slachtoffers: 2 volwassenen en 4 kinderen (tussen de 22 maanden en 3 jaar oud). Eén volwassene en twee kinderen verkeren in levensgevaar. • De identiteit van enkele slachtoffertjes is intussen bekend: Brits, Nederlands en Duits. • De procureur oordeelt dat het geen terreurdaad is.

Volgens getuigen viel de man rond 9.45 uur de kinderen in de speeltuin aan met een mes, vlak bij de Pont des Amours. In totaal vielen zes slachtoffers: twee volwassenen en vier kinderen. Een jongetje van 2 en een meisje van 3 jaar (broer en zus) zijn zwaargewond. Twee andere kinderen, een 2-jarig kind en een 22 maanden oud slachtoffer, raakten eveneens gewond. Drie slachtoffertjes hebben de Duitse, de Nederlandse en de Britse nationaliteit, zo meldt een bron dichtbij het onderzoek.

De dader werd overmeesterd en opgepakt, zo zegt minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin op Twitter. Hij zou gewond zijn. Over het motief is voorlopig nog niets bekend. De onderzoekers achten de kans op “een terroristisch motief” zeer klein. De dader is niet bekend bij de inlichtingendiensten. Ook zou hij “geen psychiatrisch verleden” hebben.

KIJK. Deze beelden tonen hoe de vermoedelijke dader met een mes door het park loopt en later gearresteerd wordt

Dader

Vermoedelijk gaat het om een Syrische asielzoeker, geboren in 1991. Volgens de Franse krant ‘Le Figaro’ heet de dader Abdalmasih H., dat heeft een bron dicht bij het onderzoek aan hen laten weten. Ook ‘BFM TV’ bevestigt dat. De man zou in november 2022 asiel aangevraagd hebben in Frankrijk. Eind april 2023 zou hij een vluchtelingenstatus gekregen hebben in Zweden. Bij zijn asielaanvraag verklaarde hij een “christen uit Syrië” te zijn.

De kinderen zijn rond de drie jaar oud en zitten in de kleuterklas, aldus Franse media. In het park aan het Meer van Annecy waren meerdere klassen met schoolkinderen aanwezig. Een getuige vertelde aan ‘France Bleu Pays de Savoie’ dat de kinderen “duidelijk zijn doelwit” waren. “Eerst dachten we allemaal dat het opgezet spel was, maar toen de mensen schreeuwden, realiseerden we ons dat het echt was. De man was in de war.” Volgens ‘BFM TV’ heeft de man zelf een kind van drie jaar oud, dat schrijven ze op basis van een gesprek met zijn ex-partner.

De ex-vriendin van de man, een Zweedse, heeft naar verluidt al vier maanden niets meer van hem gehoord, zo vertelt ze aan ‘BFM TV’. Ongeveer acht maanden geleden zijn de twee uit elkaar gegaan. Ze besliste in Zweden te blijven, waar ze een job heeft. De man is volgens zijn ex-partner vanuit Zweden vertrokken naar Annecy.

Getuigenis

Een andere getuige vertelt aan ‘BFM TV’ dat hij de man de afgelopen twee à drie dagen dagelijks op een bankje had zien zitten aan het meer. “We konden niet vermoeden dat hij zoiets ging doen”, vertelt de getuige. “Het is pure lafheid.”

Bij de parkmedewerkers was hij al langer bekend. “Hij zat al twee maanden lang de hele dag door op een bankje”, zegt een medewerker. “Het was een stille, niet agressieve man.”

KIJK. Wat weten we over de dader van de steekpartij?

De burgemeester van Annecy noemt het een “verschrikkelijke aanval”. “Al mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en families.” Hij roept iedereen op weg te blijven van de plek waar het drama zich voordeed.

Steun

President Emmanuel Macron heeft het een “absoluut laffe aanval” genoemd. “Het land is in shock”, zegt het staatshoofd op Twitter. “Onze gedachten gaan uit naar hen, hun families en de hulpdiensten.”

De Franse premier Elisabeth Borne is ter plaatse, zo heeft haar kabinet aan het Franse persbureau AFP laten weten. “Als kinderen het slachtoffer zijn, worden we tot in het diepst van onszelf geraakt. Frankrijk is in shock”, zegt de premier vanuit Annecy. “Onze eerste gedachten zijn bij de slachtoffers en hun familie”, luidt het. Borne bedankt tijdens de persconferentie uitvoerig de hulpdiensten. Het onderzoek naar de mesaanval is nog volop aan de gang.

Ook de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin reageerde op het nieuws. “Verschillende mensen, waaronder kinderen, raakten gewond door een met een mes bewapende persoon op een plein in Annecy”, schrijft hij op Twitter. “Dankzij het zeer snelle optreden van de politie kon de persoon worden aangehouden.”

KIJK. De Franse Nationale Vergadering hield een minuut stilte voor de slachtoffers

