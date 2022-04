LIVE. Macron vijf jaar langer president van Frankrijk

Emmanuel Macron heeft de Franse presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens de eerste officiële resultaten behaalde de uittredende president 58,2% van de stemmen. De 44-jarige Macron, leider van de liberale centrumpartij La République en Marche (LREM), mag zich dus vijf jaar langer bewoner van het Elysée noemen. Le Pen, aanvoerder van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National (RN), wist de afgelopen weken een grote kloof in de peilingen te verkleinen, maar ze moest zowel in de eerste ronde als in de tweede ronde toch duidelijk de duimen leggen voor Macron.

Het is nu eerst wachten op de speech waarin Marine Le Pen haar nederlaag zal toegeven. Daarna zal president Emmanuel Macron zijn overwinningsspeech houden.

Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen.

In de eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, de 53-jarige Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen.

Overzeese gebieden

In de overzeese gebieden lijkt Marine Le Pen als winnaar uit de bus te komen. In Martinique zou zittend Frans president Macron 39,13 procent halen volgens de Franstalige openbare omroep. Le Pen zou uitkomen op 60,87 procent. In Guadeloupe zou het verschil nog groter zijn: 69,60 procent voor Le Pen en 30,40 procent voor Macron.

De extreemrechtse kandidaat kwam ook als winnares uit de bus in Frans Guyana (60,70 procent) en op de eilanden Sint-Maarten en Sint-Bartholomeus (55,52 procent).

In de twee overige gebieden zou het meer gelijk opgaan: 50,69 procent voor Le Pen en 49,31 procent voor Macron in Saint-Pierre-et-Miquelon, tegenover 51,81 procent voor Macron en 48,19 procent voor Le Pen in Frans Polynesië. Opgelet wel: dit zijn nog lang geen definitieve resultaten.

Fransen in buitenland

Fransen die in het buitenland wonen, verkiezen de huidige president. Macron staat met voorsprong aan de leiding in de Verenigde Staten (92 procent van de stemmen), Argentinië (89 procent), Brazilië (86 procent), Chili (87 procent) en Canada (86 procent). De ongeveer 5.000 Fransen die in Shanghai wonen, mochten vanwege de lockdown opnieuw niet stemmen.

Dat het Belgische media zijn die met de eerste voorlopige resultaten komen, hoeft niet te verbazen. In Frankrijk zelf is het bij wet verboden om voor het sluiten van de stembureaus om 19 uur (en 20 uur in de grote steden) zelfs maar exitpolls te brengen. Belgische media zijn niet gebonden aan die wet.

Lage opkomst

De opkomst voor de tweede ronde bedroeg om 17 uur 63,23%. Dat is 2 procentpunten lager dan in 2017. Volgens een schatting van onderzoeksbureau Elabe zal 28% van de stemgerechtigden verstek laten gaan voor de verkiezingen. Dat zou het hoogste percentage zijn sinds 1969 (31,15 %). In de eerste ronde bedroeg het aantal afwezigen uiteindelijk 26,31%.

Klokslag 8 uur zondagochtend gingen in Frankrijk de stembureaus open. Zowat 48,7 miljoen Fransen kunnen een stem uitbrengen op huidig president Macron of zijn uitdaagster Le Pen. In de overzeese gebieden werden de presidentsverkiezingen zaterdag al afgetrapt.

Le Pen ging even na 11 uur stemmen in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Macron bracht na een wandeling in het gezelschap van vrouw Brigitte op de middag zijn stem uit in de Noord-Franse badplaats Le Touquet-Paris-Plage. De kandidaat van de liberale centrumpartij La République en Marche werd er opgewacht door honderden mensen. Macron schudde er handen, deelde handtekeningen uit en poseerde voor de foto.

Motor sputtert

Lange tijd leek het erop dat Macron freewheelend een tweede ambtstermijn van vijf jaar zou mogen optekenen, maar de laatste weken voor de eerste ronde sputterde de motor enigszins. Le Pen, de leidster van het uiterst rechtse en nationalistische Rassemblement National, wist de afgelopen weken een grote achterstand in de peilingen nagenoeg weg te werken, maar moest uiteindelijk toch de duimen leggen. In de eerste ronde kreeg Macron 27,84 procent van de stemmen achter zijn naam, Le Pen kon 23,15 procent van de kiezers overtuigen.

Tv-debat

Woensdagavond vochten beide protagonisten hun eerste -en laatste- tv-debat uit. Beide kandidaten weten dat heel wat kiezers nog onbeslist zijn of niet van plan zijn te gaan stemmen, dus werden aan beide zijden verwoede pogingen ondernomen om die kiezers te overtuigen. De kandidaten gingen onder meer in de clinch over hoe de koopkracht verbeterd kan worden, maar ook over het buitenlands beleid - vooral over Rusland en Europa -, pensioenen, het klimaat, energie, de jeugd en immigratie werd gediscussieerd. Le Pen bevestigde dat ze een hoofddoekenverbod in de openbare ruimte wil, wat volgens Macron "een burgeroorlog" zou veroorzaken.

Macron kwam volgens een peiling en evaluaties van verschillende experts als overwinnaar uit het debat, dat door 15,6 miljoen mensen werd bekeken.

Peilingen van donderdag gaven de 44-jarige Macron 55,5 tot 56,5 procent van de stemmen. Dat is weinig tot niet verschillend van de cijfers voor het debat en dat lijkt op het eerste gezicht geruststellend. Maar de entourage van Macron maakt zich toch zorgen over de onbesliste kiezers en een mogelijk groot percentage afwezigen. "De race is nog niet gelopen", klinkt het.

De meeste verliezende kandidaten riepen meteen na de eerste ronde op om in de tweede ronde voor Macron te stemmen of om niet voor Le Pen te stemmen. Enkel de extreemrechtse Eric Zemmour vroeg zijn kiezers om voor Le Pen te gaan.

Macron won in 2017 met 66 procent van de stemmen. De verwachting is dat het verschil tussen de politici dit jaar minder groot zal zijn.

