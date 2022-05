LIVE. Macron legt eed af om aan tweede termijn als Frans president te beginnen

Grote verontwaar­di­ging in Senegal: vrouw smeekt om keizersne­de, maar sterft na 20 uur bevalling

Een ziekenhuis in Senegal is landelijk in opspraak geraakt vanwege de dood van een zwangere vrouw. De patiënte stierf na een bevalling van twintig uur en had volgens de minister van Volksgezondheid gered kunnen worden als er gekozen was voor een keizersnede. Zes verloskundigen moeten zich nu voor de rechter verantwoorden.

6 mei