LIVE. Luchthaven Kaboel heropend - Chinese buitenlandminister bekritiseert VS

De Amerikaanse president Biden heeft gisterenavond gereageerd op de plotselinge herovering van Afghanistan door de radicaalislamitische taliban. Biden beklemtoonde dat hij er geen spijt van heeft dat hij zich aan zijn campagnebelofte heeft gehouden, en stelde dat het niet aan de VS is om orde op zaken te stellen in Afghanistan. De internationale luchthaven van Kaboel is sinds gisteren heropend. Volg hier de laatste ontwikkelingen in Afghanistan.