LIVE. Laatste schip verlaat haven van Odesa voor einde graandeal

Het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne loopt vanavond af en voorlopig is een verlenging nog niet in zicht. Het Kremlin eist een versoepeling van de westerse sancties tegen Russische voeding en meststoffen, en aan die voorwaarde is volgens Poetin niet voldaan. Indien de deal in het water zou vallen, kan dat tot voedseltekorten leiden, vooral in Afrika. De VN en verscheidene andere landen dringen er bij Rusland op aan om de overeenkomst daarom te verlengen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.