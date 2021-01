LIVE. Krijgt Donald Trump straks opnieuw een impeachment aan zijn broek? Volg het debat en de stemming hier

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is om 15 uur Belgische tijd het debat over de impeachmentprocedure tegen Donald Trump begonnen. Verwacht wordt dat de zittende president vanavond via een stemming in beschuldiging zal worden gesteld voor het aanzetten tot een opstand. De Democraten hebben daar een meerderheid voor, en al minstens vijf Republikeinse afgevaardigden hebben aangekondigd de impeachment te steunen. U kan het debat live volgen.

De vijf Republikeinse 'rebellen’, onder wie de prominente Liz Cheney, dochter van voormalig vicepresident Dick Cheney, vinden dat Trump te ver is gegaan met het aanzetten tot geweld bij de bestorming van het Capitool vorige week. Daarbij vielen in totaal vijf doden. “Er is nooit eerder zo’n groot verraad aan zijn ambt en zijn eed op de grondwet geweest door een president van de Verenigd Staten”, aldus Cheney in een harde mededeling. “Trump verzamelde zijn bende, stuurde ze aan, en stak het vuur aan de lont.”

De top van de Republikeinse fractie in het Huis deelde bovendien mee dat parlementsleden vrij zijn om volgens hun geweten te stemmen, en deed geen oproep Trump te steunen, een veeg teken aan de wand.

Trump is “gevaar” voor het land

De scheidende president heeft zijn aanhangers opgehitst en daarmee een terreuraanval op het Capitool mogelijk gemaakt, zei de Democratische Afgevaardigde Jim McGovern in inleidende opmerkingen. Trump moet voor zijn daden “tot rekenschap worden gedwongen”. Elke dag dat hij nog langer president is, is hij een “gevaar” voor het land.

Als vooraanstaand lid van de Commissie voor de regels zei de Republikein Tom Cole dat een impeachment het land “verder zou verdelen” en dat de Democraten zich “vergissen”. Hij voegde eraan toe te hopen dat er een einde komt aan een “tumultueuze periode”. Ook de Republikein Rodney Davis pleitte ervoor niet met een impeachment door te gaan. In de plaats daarvan zou er een commissie over de partijen heen moeten komen die de rellen van vorige week onderzoekt.

De stemming later vandaag - naar verwachting rond 21 uur Belgische tijd - is nog maar een eerste stap in de hele afzettingsprocedure tegen de president. Nadat hij officieel in beschuldiging gesteld zal zijn voor “aanzetten tot een opstand”, zal het dossier naar de Senaat verhuizen, waar het echte proces wordt gevoerd.

Volledig scherm Huis-voorzitster Nancy Pelosi. © EPA

Veiligheidsmaatregelen

Democratisch fractieleider Steny Hoyer zei net voor het begin van het debat in het Huis dat de zaak meteen zal worden doorgestuurd. De Senaat is evenwel niet in zitting bijeen. Het is dan ook waarschijnlijk dat het proces pas na de eedaflegging van Joe Biden zal beginnen. Tenzij Mitch McConnell als fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat instemt met het verzoek van zijn Democratische collega Chuck Schumer om het Hogerhuis vervroegd bijeen te roepen. Over exact een week legt Trumps opvolger officieel de eed af als de volgende president, en de kans dat Trump daarvoor nog veroordeeld en afgezet wordt, lijkt dus bijzonder klein.

Maar in een teken dat de steun voor Trump binnen de Republikeinse partij finaal aan het afbrokkelen was, heeft zelfs Senaatsfractieleider Mitch McConnell laten verstaan dat hij niet tegen de afzettingsprocedure van Trump is en er zelfs blij om is, schreef The New York Times gisterenavond laat. McConnell zou tegen ingewijden gezegd hebben dat hij Trumps gedrag helemaal zat is en zelfs nooit meer met hem wil spreken.

De veiligheidsmaatregelen in het Capitool zijn vandaag zwaar aangescherpt om een scenario als dat van vorige week te vermijden. Honderden leden van de Nationale Garde bewaken het gebouw.

Volledig scherm Leden van de Nationale Garde verzamelen zich in de hal van het Capitool. © REUTERS

Uitstel?

Een open vraag is dus nog wanneer de volgende stap in de impeachment, de behandeling van het artikel van inbeschuldigingstelling door de Senaat, zal plaatsvinden. Mogelijk komt er enkele maanden uitstel, zodat Biden de komende weken alle ruimte krijgt om zijn regeringsleden te laten goedkeuren in het Hogerhuis, en om zijn beleid op de rails te zetten. Het proces in de Senaat, waarbij de honderd senatoren als jury fungeren, kan nog altijd gevoerd worden als Trump niet langer president is.

Er kan dan uiteraard niet meer gestemd worden over zijn afzetting, maar wel over het verbod om hem ooit nog te laten deelnemen aan een volgende verkiezing. Trump heeft al gezegd dat hij in 2024 opnieuw kandidaat-president wil zijn. Om zo’n verbod goed te keuren, is er bovendien slechts een gewone meerderheid nodig, die de Democraten binnenkort hebben wanneer de twee pas verkozen Democratische senatoren uit Georgia de eed afleggen. Voor de afzetting is er een tweederdemeerderheid nodig.

Volledig scherm Leden van de Nationale Garde krijgen wapens aan de ingang van het Capitool. © REUTERS

Pence wil Trump niet afzetten

Gisteren faalde de andere poging van de Democraten om Trump op voorhand al uit het Witte Huis te krijgen. Zij hadden vicepresident Mike Pence via een resolutie in het Huis van Afgevaardigden opgeroepen om het 25ste amendement te gebruiken tegen Trump. Daarbij moet minstens de helft van de regering de president niet meer in staat achten nog te regeren, waarna de vicepresident zijn taken overneemt.

Pence liet echter per brief weten die stap niet te zullen zetten om geen extra olie op het vuur te gooien. “Ik ben niet van mening dat zo’n actie in het belang van onze natie of overeenkomstig onze grondwet is”, aldus Pence in de brief gericht aan Huis-voorzitster Nancy Pelosi.

Volledig scherm © REUTERS