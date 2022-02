LIVE. Kremlin: “Rusland bereid tot onderhandelingen met Oekraïne” - Poetin roept Oekraïense militairen op om "macht te grijpen" in Kiev

• In heel Oekraïne werden al luchtaanvallen uitgevoerd, ook vielen Russische troepen het land binnen via drie fronten : via het oosten, via de Krim en via Wit-Rusland.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier en lees alles wat we nu weten in dit artikel. Heb jij nog vragen over de invasie? Stel ze via dit formulier en onze redactie probeert de belangrijkste te beantwoorden.