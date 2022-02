LIVE. Kremlin: “Rusland bereid tot onderhandelingen met Oekraïne” - Europese Unie gaat sancties treffen tegen Poetin en Lavrov

Is de inval in Oekraïne een voorbode van wereldoor­log? Experts leggen uit

De Russische inval in Oekraïne laat niemand onberoerd. Zowel in ons land als in het buitenland kijkt iedereen angstig toe. Maar wat betekent deze oorlog voor ons land en onze veiligheid? Is dit de voorbode van een wereldoorlog? Zal het geweld tot onze landsgrenzen komen? We stelden aan Rusland-experts de cruciale vragen. “We gaan hier in de hele wereld de gevolgen van zien", klinkt het.

24 februari