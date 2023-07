LIVE. “Kiev wil Moskou tegen herfst tot vredesbesprekingen dwingen” - “Russische veiligheidsdienst moet Wagner-baas Prigozjin vermoorden”

Topvrouw van Russische bank sterft na mysterieu­ze val uit flatgebouw

De vice-president van de Russische Loko Bank is om het leven gekomen bij een mysterieuze val vanop de elfde verdieping van een flatgebouw in Moskou. De vrouw (28) had de avond gespendeerd met een man die ze nog maar drie weken kende. Het incident voedt opnieuw de speculaties rond mysterieuze sterfgevallen binnen de Russische elite.