LIVE. Jury heeft verdict klaar over schuldvraag van agent die beticht wordt van moord op George Floyd

In Minneapolis hebben de juryleden een akkoord bereikt in het proces tegen voormalig politieagent Derek Chauvin, die wordt aangeklaagd voor zijn rol in het overlijden van de Afro-Amerikaanse George Floyd. Dat meldt rechtbank Hennepin County Court op haar website. Het verdict zal bekendgemaakt worden omstreeks 22.30 uur Belgische tijd.

De juryleden beraadslaagden gisteren vier uur lang en zetten hun overleg vanochtend verder. Hoeveel tijd ze vandaag nodig hadden om tot een akkoord te komen, deelt de rechtbank niet mee.

Chauvin wordt aangeklaagd voor moord. Hij drukte op 25 mei vorig jaar zijn knie negen minuten lang in de nek van George Floyd, tijdens diens arrestatie. Floyd herhaalde meermaals dat hij geen lucht meer kreeg en bezweek uiteindelijk, terwijl hij door Chauvin en nog twee andere agenten in bedwang werd gehouden. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.

Tijdens het proces kwamen onder andere de vriendin en familieleden van George Floyd aan het woord, maar de openbare aanklagers riepen ook experts op als getuigen. Zo vertelde longarts en specialist intensieve zorg Martin Tobin dat hij er op basis van de videobeelden en het rapport van de lijkschouwer van overtuigd is dat George Floyd overleed aan zuurstoftekort. Hij wees er ook op dat Chauvin zijn knie maar liefst 3 minuten en 27 seconden in de nek van George Floyd hield nadat de man stopte met ademen. Ook de lijkschouwer die het lichaam van Floyd onderzocht bleef bij zijn overtuiging dat Floyd geen natuurlijke dood stierf, zelfs al had hij een hartprobleem en had hij fentanyl en methamfetamine in zijn bloed.

Een koppel bij een portret van George Floyd.

Aanklachten

Derek Chauvin wordt aangeklaagd voor doodslag, “second-degree unintentional murder” (onopzettelijke moord in de tweede graad) en “third-degree murder” (moord in de derde graad). Op de eerste aanklacht staat maximaal 40 jaar gevangenisstraf. Op de tweede maximaal 25 jaar. Op de derde maximaal 10 jaar. De beklaagde kan aan één of meerdere van deze aanklachten schuldig bevonden worden, of de volledige vrijspraak krijgen.

De aanklacht voor moord in de tweede graad verwijst naar het feit dat Chauvin onopzettelijk de dood van Floyd zou veroorzaakt hebben, terwijl hij zich schuldig maakte aan mishandeling. Moord in de derde graad verwijst naar “het begaan van een daad die bijzonder gevaarlijk is voor anderen en blijk geeft van een verdorven geest, zonder respect voor menselijk leven.”

Chauvin pleit onschuldig voor alle aanklachten. Zijn advocaat probeerde twijfel te zaaien over de doodsoorzaak van Floyds overlijden. Hij riep onder andere een getuige op die beweerde dat Floyd overleed aan hartfalen en het inademen van uitlaatgassen. Chauvins advocaat eist de vrijspraak. De ex-agent riskeert tien tot 40 jaar cel.

Videobeelden van de doodsstrijd van Floyd gingen in een mum van tijd de hele wereld rond en vormden de aanleiding voor de vele Black Lives Matter-protesten die sindsdien in de VS de kop opstaken, verder aangewakkerd door andere gevallen van buitensporig politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Minneapolis maakt zich momenteel op voor nog meer demonstraties in de stad, na het verdict.

