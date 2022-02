LIVE. Johnson: “Aanwijzingen dat Rusland iets plant in de volgende 48 uur” - Moskou ziet nog “kans” op compromis met westen

‘Ocean Viking’ redt 181 migranten op Middelland­se Zee

Zaterdagnacht slaagde de Ocean Viking, het reddingsschip van SOS Mediterrannée, erin 88 mensen op te pikken. Zij bevonden zich aan boord van een overvolle houten boot in de wateren voor de Libische kust. Zaterdag had het schip al 93 mensen kunnen redden in de Maltese wateren. In totaalheeft het schip in 24 uur tijd zeker 228 mensen gered

13 februari