LIVE. Joe Biden legt vandaag eed af - Trump verleent gratie aan ex-adviseur en tientallen anderen

Chinese mijnwer­kers zitten al een week onder­gronds vast na explosie

18 januari Reddingswerkers hebben volgens staatsmedia tekenen van leven van 22 Chinese mijnwerkers ontdekt. De werkers zitten al een week ondergronds vast na een explosie in de goudmijn waarin ze aan het werk waren. “We zijn allemaal uitgeput”, klinkt het in een brief van de mijnwerkers.