LIVE. Japanse ex-premier Shinzo Abe neergeschoten tijdens toespraak: toestand zorgwekkend, schutter opgepakt

De voormalige Japanse minister-president Shinzo Abe (67) is vrijdag neergeschoten toen hij een speech hield in de stad Nara, in het westen van Japan. De politicus zou geraakt zijn in zijn linkerborst en in zijn nek. Volgens de huidige Japanse premier Fumio Kishida is de toestand van Shinzo Abe “zeer ernstig”. De schutter, een man van in de veertig jaar, is opgepakt.