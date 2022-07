LIVE. Japanse ex-premier Shinzo Abe neergeschoten tijdens toespraak: toestand erg zorgwekkend, schutter aangehouden

Polen en Litouwen benadruk­ken paraatheid troepen in grensge­bied met Russische exclave Kalining­rad

De presidenten van Polen en Litouwen hebben in het grensgebied met de Russische exclave Kaliningrad de paraatheid van de troepen van hun landen in de verf gezet. Volgens de Poolse president, Andrzej Duda, vragen veel mensen zich af of de zogeheten Suwalki-corridor veilig is. "Ze is veilig en dat komt door wat je hier vandaag kan zien: de dagelijkse, rustige maar absoluut waakzame dienst van de Poolse, Litouwse en NAVO-soldaten", aldus Duda, na een bezoek aan de multinationale divisie in het Poolse Szypliszki.

