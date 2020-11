LIVE. IS eist aanslag Wenen op - Britten verhogen dreigingsniveau: “Aanslag waarschijnlijk”

Dit weten we over terreur­daad Wenen: dader werd binnen negen minuten doodgescho­ten

17:47 Bij de aanslag in het centrum van Wenen zijn zeker vier mensen om het leven gekomen, onder wie een Duitse vrouw. Het aantal gewonden is omhoog bijgesteld naar 22. De dader werd doodgeschoten door de politie. Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen van een tweede dader. Na huiszoekingen bij de entourage van de 20-jarige aanslagpleger, die banden had met terreurgroep Islamitische Staat (IS), zijn 14 verdachten in voorlopige hechtenis genomen. Dit weten we tot nu toe over de aanval van gisterenavond in de Oostenrijkse hoofdstad.