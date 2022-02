LIVE. Invasie Oekraïne: explosies in Kiev en andere steden, ruim 40 Oekraïense soldaten en circa 10 burgers gedood - “Belgische troepen staan klaar om NAVO te helpen”

• Poetin lanceert de aanval nadat zijn land deze week de onafhankelijkheid van de pro-Russische ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne erkende. Daar liep het geweld al dagen op. De VS, de EU-lidstaten en andere landen gingen daarop over tot sancties tegen Rusland.

• Meer dan 40 Oekraïense militairen en ongeveer tien burgers zijn gedood in de eerste uren van de invasie, zegt een belangrijke adviseur van de regering in Kiev. In werkelijkheid wordt gevreesd voor mogelijk al honderden doden .

• Sindsdien wijst alles op een grootschalige invasie van Oekraïne . Kort na de aankondiging waren in meerdere steden, waaronder hoofdstad Kiev en Charkov, explosies te horen. Intussen vinden in heel Oekraïne luchtaanvallen plaats, ook vallen Russische troepen het land binnen via drie fronten : via het oosten, via de Krim en via Wit-Rusland.

Lees alles over het conflict in Oekraïne in ons dossier en lees alles wat we nu weten in dit artikel.