LIVE. Invasie Oekraïne: explosies in Kiev en andere steden, minstens zeven Oekraïense soldaten gedood, ook Russische aanvallen vanuit de Krim en Wit-Rusland

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland escaleert verder:

• Poetin kondigt een militaire operatie aan in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne, de facto een oorlogsverklaring. Eerder deze week kreeg hij al toestemming van het parlement om troepen naar Oekraïne te sturen.

• Kort na de aankondiging zijn in meerdere steden in Oekraïne, waaronder hoofdstad Kiev en Charkov, explosies te horen. Ook is in meerdere steden het luchtalarm te horen

• Eerder deze week erkende Poetin al de onafhankelijkheid van pro-Russische zelfverklaarde ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne

• De Verenigde Staten, de EU-lidstaten en andere landen zoals Canada en Australië zijn daarop overgegaan tot sancties tegen Rusland.