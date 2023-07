LIVE. In Frankrijk meer 3.200 personen opgepakt sinds begin van rellen na dood Nahel: gemiddelde leeftijd is 17 jaar

Franse burgemeesters roepen op tot betoging tegen geweld

Franse burgemeesters hebben burgers opgeroepen maandag op het middaguur voor gemeentehuizen te demonstreren voor de terugkeer van "'de republikeinse orde" in het land. In de gemeentehuizen zullen om 12.00 uur de sirenes loeien. De oproep is een gevolg van de aanval op een woning van een burgemeester in een zuidelijke voorstad van Parijs, L'Hay-les-Rose. In de nacht van zaterdag op zondag probeerden de aanvallers onder meer de woning van de burgemeester, waar diens vrouw en twee kinderen lagen te slapen, in brand te steken. De burgemeester zat op dat moment vanwege de onlusten verschanst in het gemeentehuis.