LIVE. "Ik hoop dat er een vlucht komt. Ons leven is in gevaar”: Belgen doen wanhopige oproep vanop luchthaven van Kaboel

Het Amerikaanse leger heeft de luchtverkeersleiding en de beveiliging van de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel overgenomen. Intussen vluchten steeds meer Afghanen naar de luchthaven en zijn ze ook al doorgedrongen tot op het tarmac, in een poging hun land te ontvluchten nadat de taliban de macht hebben gegrepen. Het leidt tot chaotische taferelen, de Amerikaanse troepen zouden daarbij maandagochtend in de lucht hebben geschoten. Opnieuw doen Belgen in VTM NIEUWS een wanhopige oproep vanop de luchthaven van Kaboel: “Ik hoop dat er een vlucht komt. Ons leven is in gevaar”, luidt het.

De luchthaven van Kaboel is op dit moment de enige ‘uitweg’ uit Afghanistan, aangezien de taliban alle andere grensovergangen controleren. Het was de bedoeling dat vandaag/maandag weer commerciële vluchten zouden vertrekken, maar door de chaos is dat voorlopig niet mogelijk. Alle commerciële vluchten vanop de luchthaven zijn geannuleerd, sinds gisteren is het luchtruim enkel nog toegankelijk voor militaire toestellen.

Vertrekplan

Onder degenen die momenteel op de nominatie staan om het land te verlaten, zijn Amerikaanse burgers die in Afghanistan hebben gewoond, lokaal personeel van de Amerikaanse missie in Kaboel en hun families, en andere bijzonder kwetsbare Afghaanse staatsburgers. Ook onderdeel van het vertrekplan zijn zo’n twintigduizend Afghanen die in aanmerking komen voor speciale Amerikaanse immigrantenvisa. Bijna 2.000 van hen zijn de afgelopen twee weken al in de Verenigde Staten aangekomen.

Intussen is de evacuatie van de Amerikaanse ambassade voltooid, bevestigt woordvoerder Ned Price in een verklaring. “Al het ambassadepersoneel bevindt zich op de internationale luchthaven Hamid Karzai, waarvan de perimeter wordt beveiligd door het Amerikaanse leger,” voegde hij eraan toe.

Chaos

In totaal duizenden mensen bevinden zich nu op de luchthaven van Kaboel, waar dus ook veel gewone Afghanen naartoe gevlucht zijn en blijven toestromen. Ze hopen wanhopig een plekje in een van de vertrekkende vliegtuigen te bemachtigen. De situatie is er chaotisch, op video’s is te zien hoe mensen vechten om bij vliegtuigen te komen om te worden geëvacueerd.

Amerikaanse militairen hebben maandagochtend een aantal keer in de lucht geschoten vanwege de chaotische situatie. Ze wilden er zo voor zorgen dat vluchtende Afghanen van de startbaan zouden gaan. “De meute was buiten zinnen. Dit was de enige manier om iets aan de chaos te doen”, aldus een militair.

Doden

“Ik ben erg bang. Ze lossen schoten in de lucht”, vertelde een getuige over de chaos op het tarmac. “Ik zag een jong meisje verpletterd en gedood worden”, zei hij aan het Franse nieuwsagentschap AFP. Ook volgens andere ooggetuigen zou een meisje zijn omgekomen door verdrukking.

Volgens de Amerikaanse krant Wall Street Journal is intussen al sprake van drie dodelijke slachtoffers op de luchthaven, sommigen zouden zijn omgekomen door geweerschoten. Reuters spreekt reeds van vijf doden, over de oorzaak spreekt het persagentschap zich niet uit. Amerikaanse bronnen waren niet meteen beschikbaar voor commentaar.

Een medewerker van het Amerikaanse leger benadrukte in een verklaring dat de vliegtuigen nu alleen bedoeld zijn voor diplomaten en medewerkers van ambassades. “Er zullen geen commerciële vluchten vertrekken vanop de internationale luchthaven Hamid Karzai, om plunderingen te voorkomen”, bevestigde de luchtvaartautoriteit van de hoofdstad later in een persbericht. “Begeef u alstublieft niet naar de luchthaven.”

Nadat gisteren de hele dag helikopters af en aan hadden gevlogen, is in de nacht van zondag op maandag als laatste daad de Amerikaanse vlag op het gebouw van de Amerikaanse ambassade in Kaboel gestreken. De ambassade was een van de grootste ter wereld. In totaal werkten meer dan 4.000 mensen voor de ambassade, zowel Amerikanen als Afghanen. Zo'n vijfhonderd mensen zouden het land intussen verlaten hebben.

Volledig scherm Een Amerikaanse legerhelikopter vliegt boven de Amerikaanse ambassade in Kaboel om personeel te evacueren. Beeld van gisteren. © AP

“Laat burgers die willen, vertrekken”

Intussen hebben de VS samen met 65 andere landen, waaronder ons land, Australië, Canada, Nederland, Duitsland, Zuid-Korea en Italië, in een gezamenlijke verklaring de taliban opgeroepen tot een veilig vertrek voor zij die Afghanistan willen ontvluchten. Vliegvelden en grensovergangen moeten open blijven, zodat Afghaanse en buitenlandse burgers het land kunnen verlaten.

“Gelet op de verslechterende veiligheidssituatie roepen wij alle partijen op om het veilige en ordelijke vertrek van alle buitenlandse en Afghaanse burgers die het land wensen te verlaten, te respecteren en te faciliteren”, klink het in de verklaring. “Degenen die in Afghanistan een machts- of gezagspositie bekleden, dragen de verantwoordelijkheid voor de bescherming van mensenlevens en voor het onmiddellijk herstel van de veiligheid en de civiele orde.”

Volledig scherm Duizenden Afghanen zijn op het tarmac doorgedrongen, in een poging hun land te ontvluchten nadat de taliban de macht hebben gegrepen. © JAWAD SUKHANYAR via REUTERS

Volledig scherm Duizenden Afghanen zijn op het tarmac doorgedrongen. © AFP

Volledig scherm Duizenden Afghanen zijn doorgedrongen op het tarmac. © AFP

Volledig scherm © AFP

