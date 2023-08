LIVE. Huurlingen voor het front op de loonlijst van Russische bedrijven - Oekraïne-top in Saudi-Arabië leidt niet tot doorbraak

Russische multinationals blijken huurlingen te rekruteren en te betalen om in Oekraïne voor het Russische leger te vechten. Deze bedrijven, waaronder aluminiumproducent Rusal en vastgoedontwikkelaar Pik Group, vallen nog altijd niet onder Europese sancties. Uit onderzoek van het onafhankelijke Russisch journalistencollectief IStories blijkt dat ook bedrijven van de grootste oligarchen direct betrokken zijn. En de Oekraïne-top in het Saudische Jeddah heeft afgelopen weekend niet tot een doorbraak geleid. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.