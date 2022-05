LIVE. Human Rights Watch vraagt Rusland en Oekraïne te stoppen met clustermunitie - Moskou roept op burgers uit twee Oekraïense steden te evacueren

Zowel Rusland als Oekraïne moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van clustermunitie op het slagveld. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) doet die oproep vandaag in een rapport over de gevolgen van het gebruik van clusterbommen in Oekraïne. De Russische militaire leiding heeft er bij hulporganisaties op aangedrongen de Oost-Oekraïense steden Kramatorsk en Slovjansk te evacueren. Oekraïne heeft Rusland voorgesteld Russische krijgsgevangenen te ruilen tegen zwaargewonde Oekraïense soldaten die zich verschanst hebben in de Azovstalfabriek in de belegerde havenstad Marioepol. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.