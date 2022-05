LIVE. Human Rights Watch vraagt Rusland en Oekraïne te stoppen met clustermunitie - Moskou roept op burgers uit Kramatorsk en Slovjansk te evacueren

500 mensen geëvacu­eerd uit “menson­waar­dig” vluchtelin­gen­kamp in de buurt van Parijs

Zo’n 500 migranten zijn woensdag geëvacueerd uit een geïmproviseerd vluchtelingenkamp dat al enkele maanden was opgezet op een parkeerterrein in Pantin, Seine-Saint-Denis, in de buurt van Parijs. De mensen leefden er in onhygiënische toestanden. Dat hebben de autoriteiten aan het Franse persagentschap AFP gemeld.

11 mei