LIVE. ‘Hoofdaanval Oekraïense tegenoffensief begonnen’, Zelensky: “Zeer goed nieuws van het front”

Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is de hoofdaanval van het Oekraïense tegenoffensief is begonnen. Een officiële bevestiging van Oekraïense zijde is er niet, maar president Volodymyr Zelensky zei gisterenavond wel dat er “zeer goed nieuws is gekomen van het front”. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.