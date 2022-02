LIVE. Hoe groot is de chaos nu vluchtelingen massaal Oekraïne willen verlaten? VTM NIEUWS gaat live naar Robin Ramaekers in Lviv

New York Overvaller slaat 57-jarige vrouw meermaals met hamer op hoofd in metrostati­on New York

Een 57-jarige vrouw is afgelopen donderdag aangevallen met een hamer in een metrostation in de Amerikaanse stad New York. De dader sloeg de vrouw, genaamd Nina Rothschild, maar liefst 13 keer op het hoofd, beroofde haar en ging nadien op de vlucht. Rothschild werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie in New York is nu volop op zoek naar enig spoor van de dader.

18:56