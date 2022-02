LIVE. Gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne duwt olieprijs naar hoogste niveau in acht jaar

“Mijn schoonfamilie leeft in het prachtige Sint-Petersburg. Ik hou van dat land. Maar als Poetin binnenvalt, dan vechten we terug. Tot de dood.” Dat is de teneur die steeds terugkeert in de straten van Kiev. Een oorlog: liever niet. Maar de bevolking in Oekraïne is zeker ook niet van plan om over zich heen te laten lopen. Volg de laatste nieuwe ontwikkelingen in onze liveblog.