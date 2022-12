LIVE. Gelukkig Nieuwjaar! Pleinen volzet in grote steden

In de hele wereld wordt er afgeteld naar 2023. In Australië en in heel wat andere landen is het nieuwe jaar al ingegaan met een spectaculaire vuurwerkshow. In onze contreien is het echter op veel plaatsen nog onzeker of het vuurwerk wel zal kunnen doorgaan door de slechte weersomstandigheden. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.