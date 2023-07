LIVE. “Geen gewonden na nachtelijke explosies in Moskou” - Poetin: “Rusland neemt Oekraïense graanuitvoer naar Afrika over”

In de nacht van zondag op maandag zijn in Moskou twee explosies gehoord, waarna brokstukken van een drone zijn gevonden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van getuigen.

De Afrikaanse Unie heeft haar "spijt" uitgesproken over het besluit van Moskou om de graandeal niet te vernieuwen. Voortaan beschouwt het schepen die over de Zwarte Zee naar Oekraïne varen als oorlogspartij aan de kant van Oekraïne. Humanitaire ngo's zeggen dat Afrika sterk afhankelijk is van graan uit Rusland en Oekraïne.

"Rusland zal zijn energieke inspanningen voortzetten om Afrika van graan, voedselproducten, meststoffen en andere goederen te voorzien", zegt Poetin in een verklaring die op de website van het Kremlin is gepubliceerd. "Ik wil verzekeren dat ons land in staat is het Oekraïense graan te vervangen, zowel op commerciële basis als geschonken."

De overeenkomst, die met bemiddeling van Turkije en de Verenigde Natie tot stand kwam, maakte het mogelijk om vanuit Oekraïne graan uit te voeren via de Zwarte Zee. Afgelopen maandag liet Moskou het akkoord verlopen. Omdat de graandeal volgens de Verenigde Naties geholpen heeft om de voedselprijzen te drukken, zouden prijsstijgingen nu kunnen leiden tot honger voor miljoenen mensen, vooral in armere landen.

Nu de graandeal tussen Rusland en Oekraïne is afgesprongen zal Rusland de Oekraïense uitvoer van graan naar Afrika overnemen. Dat zegt de Russische president Vladimir Poetin vandaag in een verklaring.

De legerstaf spreekt van aanhoudende Russische aanvallen tussen Donetsk in het oosten en Koepjansk in de noordoostelijke regio Charkiv. Langs de frontlijn van 230 kilometer vonden er in de afgelopen 24 uur in totaal 27 gevechten plaats.

Het Oekraïense leger heeft bij zijn tegenoffensief in het oosten van het land nog steeds te maken met zware Russische tegenstand. Dat zegt de generale staf vandaag in zijn avondrapport.

Kiev moet echter een “zeer hard gevecht” voeren om nog meer terug te winnen, klinkt het nog. "Het zal zich niet in de komende twee weken afspelen. We kijken denk ik nog steeds naar enkele maanden."

Volgens Blinken heeft Rusland bovendien de oorlog tegen Oekraïne al verloren. Het doel was om Oekraïne van de kaart te vegen, om zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit uit te wissen en het land op te nemen in Rusland, aldus de bewindsman: "Dat is al lang geleden mislukt."

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, zegt dat Oekraïne weliswaar de helft van het grondgebied dat Rusland aanvankelijk in beslag nam bij de invasie, heeft heroverd. "Het heeft al ongeveer 50 procent teruggewonnen van wat aanvankelijk ingenomen werd", zei Blinken vandaag in een interview met CNN.

Poetin en Loekasjenko ontmoeten elkaar voor het eerst sinds opstand Wagner

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag zijn Wit-Russische ambtsgenoot Alexandr Loekasjenko ontvangen. Ze zagen elkaar voor het eerst sinds de Wagner-opstand in juni. De twee spreken, in een twee dagen durend onderhoud in Sint-Petersburg, onder meer over de veiligheidssituatie in de regio en de verdere ontwikkeling van het strategische partnerschap tussen beide landen.

Het is de tweede keer sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Poetin Loekasjenko ontvangt. De autoritaire leider van Wit-Rusland, wordt gezien als de meest belangrijke bondgenoot van Poetin in de oorlog. Het Wit-Russische leger heeft nooit meegevochten, maar de Russen hebben wel uitgebreid gebruik gemaakt van het Wit-Russische territorium tijdens de oorlog, onder meer om raketten naar Oekraïne af te vuren.

Loekasjenko was vorige maand als bemiddelaar betrokken bij de overeenkomst die de opstand van het Wagnerhuurlingenleger in Rusland beëindigde. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin mocht uitwijken naar Belarus, maar het is niet duidelijk of hij daar nu is. Zijn huurlingenleger mocht mee en is volgens Minsk begonnen met het trainen van Wit-Russische militairen, op slechts enkele kilometers op de grens met Polen.