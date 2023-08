LIVE. Geen explosieven op dak kerncentrale Zaporizja - Bijna derde van Russische staatsuitgaven gaat naar Defensie

Tientallen gewonden bij hevige brand in Duitse kliniek

Bij een grote brand in een kliniek in de Duitse plaats Hemer, ten zuidoosten van Dortmund, zijn 28 mensen gewond geraakt, van wie vijf ernstig. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag in een kamer van een patiënt. De oorzaak is nog onbekend.