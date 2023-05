LIVE. Geen doden na aanval in Belgorod – "Oekraïne heeft nog steeds controle over zuidwestelijke rand van Bachmoet", volgens onderminister van Defensie

Gevangene graaft tunnel naar... andere cel, voor aanval op medegevan­ge­ne

Een gedetineerde uit een gevangenis in Georgia is vorige week betrapt op een opvallende tunnelgraafactie. Nu denkt u aan een tunnel naar buiten natuurlijk, of toch richting vrijheid. Maar deze gevangene had geen ontsnappingsplannen. Wel gewelddadige plannen.